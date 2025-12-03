Vilnius lufthavn stenges igjen etter mistanke om ballonger i luftrommet

HQ

Vilnius lufthavn innstilte flyvningene for andre gang onsdag etter at mistenkte ballonger ble oppdaget i luftrommet, opplyser flyplassoperatøren. Hendelsen føyer seg inn i rekken av forstyrrelser de siste månedene.

Litauiske myndigheter sier at ballongene brukes av "smuglere som transporterer sigaretter fra Hviterussland", men de anklager også president Aleksandr Lukasjenko for å ha latt det de beskriver som et "hybridangrep" fortsette.

Lukasjenko har tidligere hevdet at Vesten fører en hybridkrig mot Hviterussland og Russland. Flyplassen i Vilnius, som ligger omtrent 30 kilometer fra den hviterussiske grensen, har blitt tvunget til å stenge mer enn ti ganger siden begynnelsen av oktober på grunn av lignende hendelser.