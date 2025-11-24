Vilnius lufthavn stenges på grunn av ballonginntrengninger

HQ

Litauens lufthavn i Vilnius har åpnet igjen etter å ha blitt stengt to ganger i løpet av natten på grunn av ballonger som beveget seg mot luftrommet og midlertidig omdirigerte flere innkommende flyvninger til andre byer. Forstyrrelsene markerer den niende stengningen av flyplassen i den litauiske hovedstaden siden begynnelsen av oktober.

Litauen sier at ballongene er værinnretninger som brukes til å transportere smuglersigaretter fra nabolandet Hviterussland, og beskylder president Aleksandr Lukasjenko for å ha muliggjort denne praksisen som en form for hybridangrep. Myndighetene sa at restriksjonene i luftrommet ble opphevet kl. 03.25 lokal tid, etter to separate stengninger mellom sent søndag og tidlig mandag.