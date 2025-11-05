Vilnius lufthavn stengt etter droneobservasjon

HQ

Vi fikk nettopp nyheten om at Litauen midlertidig stengte Vilnius lufthavn på onsdag etter at en ukjent drone ble oppdaget i nærheten av hovedstadens luftrom.

Ifølge flyplassens representant Tadas Vasiliauskas ble flytrafikken gjenopptatt kl. 10.18 lokal tid etter at situasjonen var vurdert.

Drone identifisert som sivilt utstyr

Den litauiske sikkerhetstjenesten bekreftet senere at det dreide seg om en sivil drone som holdt seg i luften i mindre enn ett minutt. Under stengingen viste Flightradar data at et Ryanair-fly fra Barcelona sirklet rundt området mens det ventet på klarering for å lande.

Den korte nedstengningen forårsaket mindre forsinkelser, men ingen varige forstyrrelser. I slutten av oktober hadde Litauen allerede stengt to store flyplasser og grenseoverganger mot Hviterussland etter rapporter om ballonger som kom inn fra hviterussisk side.