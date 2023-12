Vin Diesel anklaget for seksuelle overgrep av tidligere assistent

HQ

Vin Diesel er anklaget for seksuelle overgrep i et nytt søksmål mot Fast and Furious-skuespilleren. En tidligere assistent for Diesel - som jobbet for ham høsten 2010 - hevder at han tok tak i håndleddene hennes og gjorde upassende tilnærmelser til henne.

Ifølge Variety hevdes det i søksmålet at saksøkeren, Asta Jonasson, var ansatt av Diesel som assistent for å organisere fester, delta på festene sammen med skuespilleren og holde øye med om det ble tatt bilder av Diesel sammen med kvinner når han ikke var sammen med sin mangeårige kjæreste.

Det hevdes at Jonasson fikk sparken av Diesels søster få timer etter at overgrepet fant sted. I et svar på søksmålet sa Diesels advokat følgende:

"La meg være veldig tydelig: Vin Diesel avviser denne påstanden kategorisk i sin helhet. Dette er det første han har hørt om denne mer enn 13 år gamle påstanden fra en angivelig 9-dagersansatt. Det finnes klare bevis som fullstendig tilbakeviser disse besynderlige påstandene."