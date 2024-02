Vin Diesel bekrefter at han skal spille hovedrollen i Fast & Furious-finalen.

HQ

Da Vin Diesel nylig ble saksøkt for seksuelle overgrep av en tidligere assistent, ble det sådd tvil om hans potensielle fremtid i Fast & Furious-serien. Denne tvilen er nå ryddet av veien, for skuespilleren har bekreftet på Instagram at han faktisk kommer tilbake i franchisens siste film.

"Vi har nettopp avsluttet ukens Fast-møte med manusforfatterne og hele teamet ... å si at spenningen foran finalen var utrolig stor, er en underdrivelse", skrev Diesel på sin personlige konto. Han fortsatte: "Denne store finalen er ikke bare en avslutning, det er en feiring av den utrolige familien vi har bygget sammen. Håper å gjøre dere stolte"!

Hendelsen Vin Diesel er anklaget for, skal ha skjedd i forbindelse med innspillingen av Fast Five i 2010. Diesel har benektet at han har gjort noe galt i forbindelse med hendelsen, og innlegget på sosiale medier er første gang han har kommet med en oppdatering etter at anklagene ble kjent.

Takk, The Hollywood Reporter.