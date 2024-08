Vin Diesel deler bilde fra innspillingen av den nye Riddick-filmen

HQ

Det er mer enn ti år siden sist vi fikk bli med Riddick og hans raspende stemme ut på eventyr, men forhåpentligvis trenger ikke fans av serien å vente så mye lenger, for som du vet er innspillingen av Riddick: Furya i full gang, og i dag benyttet Vin Diesel anledningen til å by på et bilde fra produksjonen.

Det store spørsmålet er om Riddick: Furya vil lykkes med å revitalisere franchisen som ikke akkurat har vært kjent for å trekke et stort publikum, selv om Riddick fra 2013 ble en overraskende suksess.

Gleder du deg til Riddick: Furya?