Feiden mellom Vin Diesel og Dwayne Johnson er over: Dom Toretto-skuespilleren feirer The Smashing Machine

HQ

Det har ikke vært noen hemmelighet at det har vært en kløft mellom skuespillerne Vin Diesel og Dwayne Johnson, til tross for at de to har jobbet sammen på flere store kinofilmer i Fast and Furious -serien. Faktisk har den såkalte feiden mellom de to hatt innvirkning på seriens videre historiefortelling, men nå som arbeidet med det avgjørende siste kapittelet begynner å ta form, ser det ut til at stridsøksen er begravd og at de to er på god fot igjen.

Vi sier dette fordi Diesel nå har tatt til Instagram for å snakke om Johnsons The Smashing Machine, der Dom Toretto-skuespilleren roser Luke Hobbs-skuespilleren for hans innsats som MMA-fighteren Mark Kerr.

Diesel begynner med å snakke om hvordan han personlig kjenner Kerr og hvordan fighteren trente ham til den første XXX-filmen, før han går over til å "feire Dwayne" og hvordan "folk ikke forstår hva som skal til for å opprettholde en global oppfatning hver eneste dag". Diesel bemerker at hans samarbeid med Johnson førte til <em>"et av de mest dynamiske parene på kino, to sterke personligheter som presset hverandre og skapte noe uforglemmelig", og hvordan Johnsons tid som Hobbs ble presentert med "fullt engasjement og satte et uutslettelig preg på Universals karakterhall of fame".

Så dette betyr vel at vi endelig får se paret dele lerretet igjen for Fast 11 (X - Part 2?) når den en gang kommer?