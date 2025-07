Vince Gilligan er tilbake med en ny, bisarr serie Pluribus

Vince Gilligan, mesterhjernen bak Breaking Bad og Better Call Saul, er tilbake med en ny serie for Apple TV+ - den sjangeroverskridende Pluribus. I spissen for rollelisten står nok en gang Rhea Seehorn, som fikk en Emmy-nominasjon for sin opptreden i Better Call Saul. Pluribus har premiere 7. november med to episoder, etterfulgt av ukentlige utgivelser frem til sesongavslutningen 26. desember.

Serien består av ni episoder og handler om "den mest ulykkelige personen på jorden", som på en eller annen måte må redde menneskeheten - fra lykken. Absurd? Absolutt absurd. Men med Gilligan ved roret kan vi forvente oss noe både forskrudd og genialt.

I tillegg til Seehorn består rollelisten av Karolina Wydra (Sneaky Pete), Carlos-Manuel Vesga (The Hijacking of Flight 601), Miriam Shor (American Fiction) og Samba Schutte (Our Flag Means Death).

Pluribus Serien er produsert av Sony Pictures Television og har allerede fått grønt lys for en andre sesong. Blant de utøvende produsentene er Better Call Saul-alumni Gilligan, Gordon Smith og Alison Tatlock.

Sjekk ut teaseren nedenfor.

Spent på Gilligans neste tankevekker?