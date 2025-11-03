Vince Gilligan har jobbet med ideen bak Pluribus i 10 år

HQ

Vince Gilligan er en av de beste TV-produsentene akkurat nå, og etter Breaking Bad og Better Call Saul har han mange år med svært anerkjent TV i porteføljen. Neste ut er Apple TV -serien Pluribus, der Gilligan gjenforenes med Rhea Seehorn, og Better Call Saul -stjernen spiller verdens mest ulykkelige person, som får i oppgave å redde alle fra lykken.

Det er en finurlig og merkelig idé som Gilligan har jobbet med i mange år. Til Polygon forklarer han at han først fikk ideen til Pluribus i lunsjpausene sine fra Better Call Saul, og at det opprinnelig hadde en mannlig hovedperson.

"Jeg begynte å leke med denne ideen i lunsjpausene mine fra Better Call Saul. Jeg visste ikke hva det var med denne ideen som gjorde at jeg festet meg ved den - og jeg kunne ikke finne ut hva som skulle være plottmekanismen som skulle få dette til å skje - men jeg fortsatte å leke med den, og jeg innså at det måtte være en science fiction-historie. Du kan ikke forklare en slik situasjon i den virkelige verden."

Han legger til: "Jeg begynte for nesten ti år siden med en vag idé om en mannlig hovedperson som alle plutselig, uforklarlig nok, var veldig, veldig snille mot. Han hadde ikke gjort noe særlig for å fortjene alles kjærlighet og hengivenhet, men plutselig elsker alle denne fyren. De vil gjøre hva som helst for ham. Uansett hvor slem han er mot dem, kan han aldri såre dem. Han kan aldri rokke ved deres entusiasme for ham som person."

Pluribus vil begynne å strømme på Apple TV veldig snart, med de første episodene 7. november. Du kan se traileren for serien nedenfor, og når det gjelder mer fra Gilligan, bemerket han nylig at det er potensial for en Breaking Bad-reboot.