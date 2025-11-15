Vince Gilligan om å forlate Breaking Bad-universet: "Jeg ville bevise for meg selv at jeg ikke var en one-trick pony"

HQ

Vince Gilligan er absolutt ikke immun mot sjarmen ved å grave i en allerede eksisterende IP for å skape en ny historie, men Better Call Saul føltes som om den klarte å droppe de fleste av prequel-tropene som gir oss følelsen av å bli dratt inn i gamle historier. For hans nye serie har absolutt ingenting med Breaking Bad eller Better Call Saul å gjøre, til tross for at Rhea Seehorn dukker opp.

I et intervju med Variety delte Gilligan sin forakt for dagens medieprosjekter. "Vi lever i en verden av IP, hvor det tryggeste man kan gjøre er å reboote noe som har et publikum. Jeg ville bevise for meg selv at jeg ikke var en one-trick pony," sa han. "Det er vanskeligere enn noensinne å få laget noe som ikke er basert på en tidligere film, tegneserie eller videospill. Hver generasjon fortjener sine egne historier, i stedet for bare besteforeldrenes historier."

Til tross for at Gilligans nyeste serie ikke utspiller seg i Breaking Bad-universet, klarte den å tiltrekke seg en rekke studioer takket være at den er laget av showrunneren selv. "Det var flott å være ettertraktet, men jeg møtte alle disse hyggelige folkene, og jeg måtte si nei til noen av dem, og det var ikke hyggelig", sa han. Til slutt valgte Gilligan Apple TV, som lovet å gi ham tillit og tid.

De to første episodene av Pluribus ble vist 7. november. Du kan lese våre inntrykk av serien her.