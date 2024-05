Vince Vaughn får hovedrollen i en Apple TV+-serie som har premiere i august

Apple Apple TV+ har avslørt et nytt prosjekt som er under arbeid for streamingplattformen Apple TV+. Prosjektet, som skal debutere i august, er kjent som Bad Monkey og er en serie der Vince Vaughn vil lede rollebesetningen og tilsynelatende bli viklet inn i et bisart kriminelt komplott.

Vi blir ikke fortalt mye om handlingen ennå, annet enn: "En detektiv som er blitt restaurantinspektør i Sør-Florida blir trukket inn i en verden av grådighet og korrupsjon etter at en turist finner en avkuttet arm mens han fisker. Og ja, det er en ape med."

Det vi vet er at Bad Monkey vil se Vaughn i hovedrollen sammen med Natalie Martinez, og at showet blir produsert av Ted Lasso og Shrinking utøvende produsent Bill Lawrence, så forhåpentligvis har den alle bitene på plass for å være et must å se når den debuterer 14. august. Forvent en trailer i løpet av de kommende ukene.