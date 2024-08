Vince Vaughn kom ikke overens med apen Crystal i sitt nye Apple TV+-show

HQ

Du kjenner kanskje ikke igjen navnet Crystal the Monkey, men du er uten tvil kjent med denne primatskuespilleren, ettersom dette dyret er den samme Hollywood-sensasjonen som ga liv til apen Dexter i Night at the Museum og den narkohandlende apen i The Hangover Part II. Crystal er også en av hovedrollene i Apple TV+ -serien Bad Monkey, en serie som har Vince Vaughn i hovedrollen, en komedieveteran som har havnet i krangel med sin primatmotpart.

I et intervju med The Hollywood Reporter anerkjenner Vaughn talentet til Crystal, men nevner også spøkefullt at apen hadde litt av en holdning.

"Jeg kommer aldri til å jobbe med den igjen. Snakk om å suge opp alt oksygenet på et sett, det er som å si: "Jeg har det. Håndterere, stort følge - utilnærmelig.

"Folk advarte deg mot henne - 'Ikke kom opp bak henne'. Mange regler på settet, veldig ubehagelig. Jeg vil heller være ærlig med alle der ute enn å skape en fasade som om vi kom overens - vi kom ikke overens."

Selvfølgelig tullet Vaughn bare, noe som showrunner Bill Lawrence bekreftet i en oppfølgingskommentar, og la til: "Jeg tror vi alle følte oss tryggere på at Crystal the Monkey har jobbet med flere serier og filmer enn noen annen skuespiller, manusforfatter eller skuespillerinne i serien. Hun var den mest profesjonelle; hun var fryktelig feilcastet fordi hun faktisk er en veldig god ape."

Mens du kan se premieren på Bad Monkey på Apple TV+ i dag, kan du også sjekke ut vår anmeldelse av serien her.