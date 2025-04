Vincent D'Onofrios Kingpin får ikke lov til å være med i MCU-filmene

HQ

Mens vi er godt kjent med Daredevils rivalisering med New York Citys forbryterboss Wilson "Kingpin" Fisk, er Spider-Man en annen helt som er godt kjent for å skape problemer for skurken. Siden vi får en ny Spider-Man-film som en del av Marvel Cinematic Universe neste år(Spider-Man: Brand New Day), en film som tidligere har blitt ryktet å ha en mer rotfestet og "vennlig nabolagsstemning" i stedet for verdensødeleggende katastrofer for Spidey å overvinne, har noen lurt på om dette vil se Vincent D'Onofrios Kingpin som den største tornen i web-slingerens side. Ut fra de siste kommentarene fra D'Onofrio å dømme, er det svært usannsynlig at dette blir tilfelle.

I podcasten Happy, Sad, Confused avslører D'Onofrio at rettighetene til Kingpin er utrolig komplekse og rigide og betyr at karakteren for øyeblikket bare kan vises i TV-serier.

D'Onofrio forklarer: "Det eneste jeg vet er at det ikke er positivt. Det er veldig vanskelig å bruke min karakter... for Marvel å bruke min karakter. Det er veldig vanskelig å gjøre, på grunn av eierskap og sånt. Akkurat nå kan jeg bare brukes til TV-serier og den slags. Ulike typer serier, hva det enn er, men ikke engang en enkeltstående Fisk-film eller noe sånt. Alt henger sammen med rettigheter og sånt akkurat nå. Jeg vet ikke når det vil fungere, eller om det i det hele tatt vil fungere."

I hovedsak kan vi forvente å se Kingpin skape problemer for Daredevil og andre mindre kjente borgervernere i fremtiden, men når det gjelder Marvels A-liste på kino, vil Kingpin tilsynelatende fortsette å ligge under radaren deres.