Vincent "Kingpin" D'Onofrio vil gjerne spille Swamp Thing

Et DC-prosjekt vi ikke har hørt så mye om ennå, men som vi vet er på trappene og som det har kommet små oppdateringer fra med noen måneders mellomrom, er Swamp Thing. Den skal regisseres av James Mangold (3:10 to Yuma, Logan, Ford v Ferrari), og tanken er at den skal være ganske uavhengig og by på gotisk skrekk.

HQ

Vi vet fortsatt ikke hvem som skal spille Swamp Thing, men vi kjenner en person som er interessert i rollen, nemlig Vincent D'Onofrio. D'Onofrio er kanskje mest kjent for sin rolle som Wilson Fisk i Daredevil -serien, men bekreftet nylig at han aldri kommer til å spille rollen på kino på grunn av rettighetsproblemer.

På sosiale medier ble han nylig spurt om det er noen annen tegneseriefigur han kunne tenke seg å spille, hvorpå han svarte ganske enkelt "Swamp Thing". Ut fra kommentarene å dømme er det mange som synes dette høres ut som en god idé, og det er vel vanskelig å argumentere mot det?

Forresten, hvis du er på utkikk etter litt god Swamp Thing lesing for å varme opp, synes vi du bør sjekke ut vår tegneseriekjenner Ben Lyons' enorme artikkel 10 tegneserier eller grafiske romaner alle DC-fans bør lese.