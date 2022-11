Vine kan være på vei tilbake

HQ

Selv om TikTik er det mest populære alternativet for korte videoer i disse dager, var Vine den beste plattformen for dette tidligere. Men Twitter la ned Vine for flere år siden, og vi har hørt veldig lite om plattformen siden den gang. Inntil nå.

For i en ny rapport fra Axios antydes det at Elon Musk - som nå eier Twitter - har gitt et team av ingeniører i oppgave å gjennomgå Vines kode og prøve å bringe plattformen tilbake, kanskje til og med før slutten av året. Dette kommer etter at Musk nylig lanserte en meningsmåling på Twitter med følgende formulering: "Bring back Vine?".

Nettopp den meningsmålingen har samlet nesten fem millioner stemmer og 81,1% av dem har svart et rungende ja.

Det ser ut til at Musk er veldig interessert i å gjeninnføre Vine, for som svar på MrBeasts kommentar om at Vine konkurrerer med TikTok, spurte milliardæren i tillegg: "What could we do to make it better than TikTok?"

Tror du Vine under Musks regi kan ha en fremtid?