Vini Jr. bryter tausheten etter det kontroversielle Ballon d'Or-tapet med en trassig melding

Vinícius Júnior har brutt tausheten etter Ballon d'Or-tapet, en pris han trodde han skulle vinne, men som endte opp med å gå til Rodri fra Manchester City. Kort tid etter at seremonien endte med seier til den spanske midtbanespilleren, tvitret Vinícius: "Jeg skal gjøre det 10 ganger om jeg må. De er ikke klare."

En opprørsk melding som ser ut til å slå fast at Vini står ved sin og klubbens beslutning om ikke å delta på seremonien, og at han ikke angrer på å bryte med prisutdelingen.

Vini. Jr eller Carvajal burde ha vært vinnerne, ifølge Real Madrid

Real Madrid har ikke kommet med noen offentlig uttalelse etter gårsdagens uteblivelse, som et tegn på protest etter at de visste at Vinícius ikke kom til å vinne, noe de (så vel som det meste av pressen) hadde tatt for gitt.

El País har imidlertid noen offisielle uttalelser fra Real Madrid, og klubben sier at "Madrid vil ikke være der vi ikke blir respektert" og hevder at valget av Rodri ikke følger kriteriene for prisene, som vanligvis belønner Champions League-vinnere. I så måte er Dani Carvajal, vinner av ligaen og mesterligaen med Real Madrid og, som Rodri, europacupen med Spania, den største skurken.

Troen i klubben er at UEFA har forsøkt å straffe Real Madrid på grunn av deres disputt med "Super League". En konspirasjon som Alfredo Relaño, den eneste spanske velgeren i år, avviser, ettersom UEFA ikke er arrangør, men bare en støttespiller (France Football er det) og stemmene forble subjektive.