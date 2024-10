Vini Jr. minner alle på hvorfor han er favoritt til Ballon d'Or etter et utrolig hat-trick

HQ

Årets kappløp om Ballon d'Or har vært mer konkurransepreget enn vanlig. Mange verdige kandidater, men ingen skiller seg tilsynelatende ut som favoritt over resten. Det ser ut til at Messi-Ronaldo-æraen endelig er over, så hvem leder neste generasjon?

Etter gårsdagens utrolige comeback av Real Madrid mot Borussia Dortmund i

Champions Leagueser det ut til at støvet endelig har lagt seg, og dommen er nesten enstemmig: Vinícius Júnior vinner Ballon d'Or neste mandag.

Dette hat-tricket teller selvsagt ikke med i stemmene til årets pris, men tjener som en påminnelse om hvor dyktig den brasilianske spilleren er, som har blitt uunnværlig for laget og har lagt lista veldig høyt for Mbappé, en som den franske spilleren ennå ikke har nådd på Real.

Vini Jr. gledet Real Madrids fans med hat-trick mot Borussia Dortmund

Real Madrid Real Madrid har hatt en tøff start på sesongen, og slapp inn to mål mot Borussia Dortmund i første omgang på Santiago Bernabéu, noe som ville ha betydd to tap på rad for den regjerende mesteren.

Men i en annen episk Champions League kveld snudde Real Madrid situasjonen på to minutter. Vini Jr. bidro til å utligne med sitt første mål, og Lucas Vázquez økte senere til 3-2.

Det ville ha vært det vanlige denne sesongen: nok en seier oppnådd med det absolutte minimum, og etterlot tvil om lagets konkurranseevne. Men Dortmund var slitne og Vini var sulten, og la til to mål til, to mål som kanskje er noen av de beste i karrieren hans.

4-2 var en forbløffende sprint fra felt til felt, driblet og etterlot seg alle Dortmund-spillere, ute av stand til å matche farten hans. Det femte var, med Madrid-direktør Emilio Butragueños ord, et mål som Pelé kunne ha scoret, "et mål som løfter fotballen, den typen mål folk kommer til Santiago Bernabéu for å se".

Ballon d'Or deles ut neste mandag, 28. oktober, og Vini Jr. leder alle puljene, etterfulgt av Rodri Hernández, Premier League og UEFA Euro vinner med Manchester City og Spania.