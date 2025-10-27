Vinícius' budskap etter el Clásico: "Vi ønsket ikke å fornærme noen"

HQ

Vinícius Jr. var hovedpersonen i de mest anspente øyeblikkene under El Clásico. I det 72. minutt ble han byttet ut av trener Xabi Alonso, og mistet besinnelsen da han forlot banen og ble erstattet av Rodrygo. Ifølge kameraer fra DAZN sa Vini "Jeg forlater laget, det er bedre å gå" og bannet, mens Xabi så den andre veien og mumlet "kom igjen Vini, f***".

Vinícius gikk direkte til garderoben, men kom senere tilbake til benken for å se resten av kampen og feire seieren ... og også konfrontere Lamine Yamal i det avsluttende slagsmålet mellom spillere og medlemmer på begge lag.

Vinícius: "Vi ønsket ikke å fornærme noen"

I et intervju med Real Madrid TV sendte Vinícius "en melding til alle madridistas", hvor han tilsynelatende refererer til hendelsene med Lamine Yamal. "Det er slik Clásico er; det er mange ting som skjer på og utenfor banen. Vi prøver å opprettholde balansen, men det er ikke alltid mulig. Vi ønsket ikke å fornærme noen, verken Barça-spillerne eller fansen. Vi vet at når vi går på banen, må vi spille vår rolle, og det var slik det var i dag. Hala Madrid".

Ordene hans kan også ses på som en slags unnskyldning for sinnet mot Xabi Alonso, som fikk ham til å falle i unåde hos Madrid-fansen. Xabi Alonso ønsket på pressekonferansen ikke å snakke om hendelsen med spilleren sin, og sa bare at "vi får snakke om det senere" og roste også Vinis prestasjon i løpet av de 72 minuttene han spilte...