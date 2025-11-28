Vinícius er "nærmere enn noen gang" en ny kontrakt med Real Madrid, meldes det

HQ

Vinícius Jr. er "nærmere enn noensinne" en ny avtale med Real Madrid, melder Mundo Deportivo.

Det har gått rykter om at Vinícius vurderte å ikke fortsette i Real Madrid når kontrakten hans går ut i juni 2027, før trener Xabi Alonso kom til klubben. Situasjonen ble spesielt anspent under forrige Clásico, der Vinícius var sint på treneren da han ble byttet ut. Senere ba han imidlertid alle om unnskyldning, inkludert Alonso.

Den brasilianske spilleren skal imidlertid ha senket sine lønnsambisjoner, ettersom han krever samme, om ikke mer, lønn enn sin lagkamerat Kylian Mbappé, og føler at han har fortjent statusen som lagets stjerne etter å ha kommet som tenåring i 2018, forbedret seg i klubben og hjulpet dem med å vinne Champions League-titlene i 2022 og 2024. Mbappé sies å tjene 23 millioner euro i året.

Prestasjonene hans har imidlertid gått ned den siste sesongen, selv om dette kommer etter en av sesongens beste kamper for Real Madrid, der han assisterte to av de fire målene til Kylian Mbappé mot Olympiakos. I det fjerde målet omfavnet begge feirende.