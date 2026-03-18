Vinícius har allerede scoret flere mål med Arbeloa enn med Xabi Alonso i Real Madrid

Real Madrid slo Manchester City igjen på Etihad Stadium med 2-1, og dermed ble det 5-1 sammenlagt for Real Madrid, som dermed er kvalifisert for kvartfinale og mest sannsynlig møte med Bayern München neste måned. Fra Valverdes hat-trick i forrige uke, til to scoringer av Vinícius i går kveld, i en kamp som ble avgjort da Bernardo Silva ble utvist for håndball etter bare 20 minutter.

Vinícius holdt på å score hattrick, da et mål ble annullert av osside på overtid, selv om han scoret igjen ett minutt senere, prikken over i-en som ikke hadde noen reell innvirkning i utslagsrunden, bortsett fra å forbedre Real Madrids statistikk før deres uunngåelige møte i fremtiden (dette var femte gang på rad begge lagene møtes i en utslagsrunde i Champions League): Disse to seirene betyr at Madrid nå har slått City syv ganger, tapt 5 ganger og spilt 5 uavgjort, og har scoret 30 mål (mot 27 mål).

Vinícius har scoret mer med Arbeloa enn med Xabi på halve tiden

Annen statistikk viser at Vinícius har forbedret sine tall med Álvaro Arbeloa sammenlignet med Xabi Alonso. Ifølge AS scoret Vinícius syv mål på de 34 kampene Xabi Alonso jobbet som Real Madrid-manager: ett i klubb-VM, fem i LaLiga, ett i den spanske supercupen, et gjennomsnitt på 0,2 mål per kamp.

Med Alonsos erstatter Álvaro Arbeloa har Vinícius scoret ni mål på 16 kamper, et snitt på 0,56 mål per kamp. Nå er spørsmålet om Vinícius vil fortsette å score like mange mål (inkludert straffespark) nå som Kylian Mbappé offisielt er tilbake?