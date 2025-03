Vinícius innrømmer at de spilte dårlig: "Jeg vil ikke tape igjen"

HQ

Brasil fikk juling i går kveld mot Argentina, et tungt 4-1-tap som betyr at Brasil ikke har råd til flere bommerter hvis de ønsker å sikre seg en plass i VM 2026. Det er noe som nesten helt sikkert kommer til å skje, men mye må endres for at Brasil skal være konkurransedyktige i neste VM.

Vinícius Júnior, Real Madrid-stjernen som scoret det avgjørende målet i siste minutt i den forrige kampen, 2-1-seieren over Colombia, har sagt at han ikke ønsker å tape igjen: "Vi må tenke nytt om alt vi gjør. Det er bare ett år igjen til VM, jeg har allerede spilt i ett VM, og jeg ønsker ikke å tape igjen", via RMC Sport.

Vinicíus er kritisk til laget, og innrømmer at de spilte veldig dårlig, men legger også til at de "må forbedre seg, holde hodet oppe og aldri gi opp". Brasil har blitt slått ut i kvartfinalen i de to siste VM-sluttspillene, og den kanskje mest kritiserte delen av laget er trener Doríval Júnior, som ikke har klart å skape et godt lag til tross for spillernes kvalitet. En snarlig ansettelse av Carlo Ancelotti høres nå mer og mer sannsynlig ut.