Vinícius Jr. ber offentlig om unnskyldning: "Lidenskapen tok overhånd"

Real Madrid-spilleren Vinícius Jr. har publisert en uttalelse på X, der han ber om unnskyldning til Real Madrid-fansen for oppførselen sin under El Clásico forrige søndag. Til tross for Madrids seier, gjorde Vinícius Real Madrid-fansen sinte da han mistet besinnelsen da han ble byttet ut etter 72 minutter. Han forlot banen med rop og gestikuleringer, noe som viste at han var uenig i den taktiske avgjørelsen til manager Xabi Alonso.

Siden den gang har ryktene igjen svirret om at han ønsker å forlate laget, misfornøyd med sin sekundære status bak Mbappé, lagets toppscorer og uten tvil lagets største "stjerne". Noen forventet at klubben ville sanksjonere Vinícius for hans manglende respekt for Xabi Alonso, men klubben bestemte seg for å la Alonso og Vinícius løse problemene sine privat.

Onsdag sa Vinícius at han ba lagkameratene om unnskyldning under trening. "Jeg vil be om unnskyldning til alle Madridistas for reaksjonen min da jeg ble byttet ut i Clásico. Akkurat som jeg allerede har gjort personlig under dagens trening, vil jeg også be om unnskyldning igjen til mine lagkamerater, klubben og presidenten.

Noen ganger tar lidenskapen overhånd, fordi jeg alltid ønsker å vinne og hjelpe laget mitt. Konkurranseinstinktet mitt stammer fra kjærligheten jeg føler for denne klubben og alt den representerer. Jeg lover å fortsette å kjempe hvert sekund for Real Madrids beste, slik jeg har gjort siden den første dagen".

Tiden vil vise om dette betyr et sterkere forhold til Xabi Alonso. Etterfølgeren til Carlo Ancelotti har ikke nølt med å sette Vinícius på benken, noe som knapt har skjedd før. Beskjeden hans kommer nøyaktig ett år etter hans berømte"Eu farei 10x se for preciso. Eles não estão preparados".