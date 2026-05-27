Vinícius Jr. har "ikke hastverk" med å signere ny kontrakt med Real Madrid: "Vi har mye å diskutere"

Vinícius Jr. sin fremtid i Real Madrid er fortsatt ikke sikret. Den brasilianske kantspilleren, som nå forbereder seg til VM 2026, sa i et intervju med YouTube-kanalen CazéTV at han "ikke har det travelt" med å signere en ny kontrakt for å forlenge oppholdet i Madrid utover juni 2027, som er når hans nåværende kontrakt utløper, og at klubben og han har mye å diskutere før det.

Jeg har alltid drømt om å spille her, jeg nyter hvert øyeblikk og jeg ønsker å bli her hele livet, men jeg har det ikke travelt med å fornye kontrakten min. Jeg har den til 2027", sier Vinícius. "Frem til 2027 har vi mye å diskutere med Real Madrid, og Real Madrid har mye å diskutere med oss. Real er rolige og jeg er rolig, presidenten stoler på meg og jeg stoler på ham. Vi må vente og leve hvert øyeblikk og nyte den beste klubben i verden".

Det har tidligere blitt rapportert at klubben har forsøkt å sikre hans langsiktige tilstedeværelse i klubben, men spilleren har krevd mer penger for å befeste sin status som lagets stjerne, like mye som Kylian Mbappé.

Kantspilleren kommenterte også forholdet til den franske spissen, og sa at de også er venner utenfor banen. Noen har påpekt at begge spillerne ser ut til å prestere bedre når de ikke spiller samtidig.