Vinícius Jr. sier han er lei seg etter nok en skuffende innsats for Brasil i VM

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Brasil endte opp med å bli en skuffelse i VM, da de ble slått ut i åttendedelsfinalen mot Norge. Dette er deres dårligste resultat noensinne i turneringen (de har alltid nådd minst kvartfinalen siden de endte i samme runde i Italia i 1990). Vinícius Jr., som endte opp som en av lagets beste spillere etter å ha scoret fire mål og levert én målgivende pasning, har nå sendt ut en uttalelse der han sier at han er lei seg.

«Jeg så så mange mennesker i alle aldre som støttet meg og omfavnet drømmen vår, at det ville være urettferdig å forholde seg taus. Men jeg trengte noen dager til å tenke meg om», skrev han, og la til at det har gått fire år, og at han fremdeles må tenke over hva han skal skrive etter en skuffelse, samt at han følte at de hadde et godt lag som kunne ha prestert bedre.

Å bære landslagstrøya er mitt livs største stolthet, og å bli slått ut i åttendedelsfinalen er en følelse som er vanskelig å forklare. Jeg vet hvor mye jeg forberedte meg, hvor mye jeg fokuserte, hvor mye jeg ønsket dette for dere, for familien min.

Frustrasjonen er overveldende. Vi hadde en tropp som var sterk nok til å oppnå mer, men vi klarte det ikke. Jeg ber om unnskyldning, og jeg skal kjempe for drømmen vår om å komme tilbake til toppen av verden.»

Til tross for fiaskoen forventes det at Carlo Ancelotti vil fortsette som trener for det brasilianske landslaget: Brasil forlenget kontrakten hans i mai 2026 til etter FIFA-VM i 2030.