Vinícius Jr. sier "Stop Crying Your Heart Out"-banneret ga ham mer motivasjon mot Manchester City

Vinícius Jr. ble kåret til MVP i Champions League-playoffkampen mot Manchester City på Etihad Stadium i går kveld. En mirakuløs 2-1-seier for Madrid i det 80. minutt ble til en 2-3-seier for Madrid, den første på Etihad Stadium, og en stor fordel før neste ukes returoppgjør på Bernabéu.

Selv om Vinícius ikke scoret, skapte han flest målsjanser av alle, og var blant annet involvert i de to sene målene til Brahim Díaz og Jude Bellingham i det 85. og 91. minutt. Han gjenvant kvaliteten og intensiteten som han hadde mistet de siste ukene, og gjorde det på det mest passende tidspunktet: foran et publikum (og et banner) som gjorde narr av ham for hans "andreplass" i Ballon d'Or.

Banneret var hentet inn av en fangruppe, We Are 1894. Det inneholdt et bilde av Rodri Hernández og ordene "stop crying your heart out", fra Oasis-sangen. Den spanske midtbanespilleren vant Ballon d'Or i oktober i fjor, bare 41 poeng foran Vinícius. Real Madrid mente det var urettferdig og boikottet gallaen.

Men etter kampen sa Vinícius at banneret ga ham ekstra motivasjon. "Ja, jeg så det. Noen ganger gjør motstanderens fans ting som ansporer meg til å gjøre en god prestasjon. Jeg gjorde det igjen her i kveld, og vi klarte å vinne kampen , sa den brasilianske spilleren til Movistar.

"Vi må komme oss tilbake til Madrid og fansen vil gjøre det spesielt. De kjenner vår historie og vet hva vi er i stand til i denne turneringen. Dette er femte gang vi kommer for å spille i Manchester. Vi må fortsette, det er fortsatt 90 minutter igjen å spille."