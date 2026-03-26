Vinícius Jr. "tenker bare på å bli i Real Madrid i lang tid"

Real Madrid-spissen Vinícius Jr. reiste til USA for å spille et par vennskapskamper med Brasil mot Frankrike 26. mars og Kroatia 31. mars, før fotball-VM. Vinícius ble kalt opp av trener Carlo Ancelotti, og da han snakket med media i Brasil, ble han spurt om den nylige kunngjøringen om at Antoine Griezmann går til MLS.

"Griezmann er en fantastisk spiller, han har hatt en utmerket karriere i Spania, med Frankrike... Jeg ønsker ham lykke til, jeg liker stilen hans. Jeg tror han vil bidra mye til ligaen", sier brasilianeren, som spilte mot ham så sent som forrige søndag, i et derby mot Atlético de Madrid hvor Vinícius scoret to ganger.

På spørsmål om han ville følge i hans fotspor, sa Vinícius at han fortsatt er ung og at han bare tenker på Real Madrid. "Jeg ønsker å bli der i lang tid", sa han. Klubben har imidlertid ikke fornyet kontrakten hans ennå, og det rapporteres om uenigheter med klubben om lønnen hans, med mål om at den skal være like høy som Mbappés.