Vinícius Jr. vinner FIFAs The Best 2024-pris: full liste over vinnerne Vini Jr. mottok prisen i Qatar, like før han spilte finalen i Intercontinental Cup.

HQ FIFA har kunngjort vinnerne av "The Best", prisene som anerkjenner de beste fotballspillerne, trenerne og målvaktene fra den siste sesongen. I motsetning til Ballon d'Or kåres ikke denne prisen utelukkende av journalister, men av en blanding av fire jurygrupper med lik vekting: nåværende trenere og kapteiner fra hvert lag, en spesiell journalist fra hvert territorium og fans. Aitana Bonmatí er for andre år på rad kåret til den beste kvinnelige spilleren. Men det er en bemerkelsesverdig endring i herrekategorien: Vinícius Jr. har vunnet denne gangen. Brasilianske Real Madrid gjør opp for det bitre nederlaget i Ballon d'Or, den mest prestisjefylte fotballprisen i verden, ved å vinne den nest mest prestisjefylte prisen. Og denne gangen har han vært der for å ta imot den, i likhet med Carlo Ancelotti, vinneren av prisen for beste trener. Hele Real Madrid-troppen er i Qatar for å forberede seg til å spille mot Pachuca i Intercontinental Cup. FIFA-prisene ble også delt ut i Qatar. Vini Jr fikk flest stemmer foran de ti andre nominerte, med 48 poeng. Ballon d'Or-vinneren, Rodri fra Manchester City og Spania, fikk 43 poeng, og Jude Bellingham fra Real Madrid og England kom på tredjeplass, med 37 poeng. De beste FIFA 2024-vinnerne Beste herrespiller: Vinícius Jr. (Real Madrid/Brasil)

Beste kvinnespiller: Aitana Bonmatí (FC Barcelona/Spania)

Beste mannlige målvakt: Emiliano Martínez (Aston Villa/Argentina)

Beste kvinnelige målvakt: Alyssa Naeher (Chicago Red Stars/USA)

Beste trener for menn: Carlo Ancelotti (Real Madrid)

Beste kvinnelige trener: Emma Hayes (Chelsea/USA) FIFA