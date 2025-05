Vinícius Jr vitner i rettssaken mot ultras fra Frente Atlético som hengte opp en dukke med skjorten hans

HQ

Mandag 19. mai startet rettssaken mot de fire medlemmene av Frente Atlético, Atlético de Madrids ultras, som er tiltalt for å ha hengt opp en dukke med skjorten til Real Madrid-spilleren Vinícius Jr. fra en bro i januar 2023. Brasilianeren har vitnet i rettssaken, og forklarte at det skjedde på grunn av hans hudfarge og mot hans person, og at det var et angrep på hans ære.

Vi har fått vite gjennom RTVE at provinsdomstolen i Madrid har begynt med spillerens uttalelse, for ikke å avbryte hans forpliktelser med klubb-VM som ble holdt i USA. Rettssaken vil fortsette 23. juni, selv om seksjon 23 har satt 16. juni for de innledende spørsmålene. Vinícius Jr. avga sin forklaring via videokonferanse fra Real Madrids Ciudad Deportiva i Valdebebas, i nærvær av de tiltalte, som ankom tinghuset iført mørke briller, caps og svarte masker.

Fotballspilleren sa at da han så hva som skjedde på sosiale medier, følte han at han og familien hans kunne være i fare. Han svarte at han følte seg fornærmet og nedverdiget av den svarte tonen på dukken med skjorten hans, og påpekte også at han har blitt utsatt for andre typer fornærmelser på Riyadh Air Metropolitano.

Aktor ber om fire års fengsel for de tiltalte, etter å ha begått en forbrytelse mot grunnleggende rettigheter og offentlige friheter, i sin modalitet mot verdighet, og en annen av trusler. Aktor krever også 6000 euro i erstatning for den moralske skaden som er påført spilleren.

Netflix-dokumentaren Baila, Vini ble sluppet 15. mai og har vært gjenstand for kontroverser, spesielt med Valencia CF, som mener at deres fans har blitt ærekrenket i det audiovisuelle produktet.