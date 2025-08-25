Vinícius scorer og assisterer fra benken, men det er fortsatt kontroverser rundt ham: Mbappé redder ham fra rødt kort

HQ

Xabi Alonso gjorde noen store endringer i startelleveren i sin andre LaLiga-kamp som Real Madrid-manager, og tok den uventede og dristige avgjørelsen om å sette Vinícius Jr. på benken, som først kom inn i kampen etter 60 minutter. Han byttet ut Brahim og Vini med Rodrygo og Mastantuono, og byttet også ut Trent Alexander-Arnold med Dani Carvajal, i kapteinens lengste kamp (85 minutter) siden skaden han pådro seg tidlig i forrige sesong.

Grepet lønte seg: Til tross for at han bare spilte tretti minutter, assisterte Vinícius til ett mål og scoret et annet, hans første ligamål på bortebane siden oktober 2024. Det var imidlertid også kontroverser, for bare noen minutter tidligere hadde Vinícius fått gult kort for å ha forfalsket et straffespark. Senere, da han bidro til to mål, feiret han ikke mye, men valgte i stedet å konfrontere tilskuerne i Oviedo, som kalte ham "dum, dum", og til og med dommeren.

Bildet av Mbappé som går bort for å omfavne ham og legger hånden i munnen hans under feiringen av Mbappés andre mål, slik at han ikke skal få et nytt gult kort, gikk raskt viralt...