Vinícius scorer sitt første mål i Ancelottis Brasil-æra og sikrer VM-kvalifisering

Brasil er bekreftet til VM i fotball 2026. Det tok en stund, ettersom verdens mestvinnende nasjon er inne i en dårlig periode. Men det skulle bare ett mål til for å slå Paraguay, en av overraskelsene i kvalifiseringen. Og det ble scoret av Vinícius: Real Madrid-angriperen har ikke hatt sin beste sesong, men dette er et verdifullt mål for et lag som ikke var til å kjenne igjen i det siste.

Til tross for nederlaget er Paraguay nesten klare for VM: Venezuela må vinne sine to neste kamper, og Paraguay må tape begge for å gå glipp av plassen. Dermed er Argentina, Ecuador, Brasil, Uruguay, Paraguay og Colombia de seks CONMEBOL-lagene som er bekreftet eller på vei til VM, mens Venezuela spiller playoff-kamper mellom forbundene, og Bolivia, Peru og Chile er eliminert.

Etter landslagspausen kommer CONMEBOLs VM-kvalifisering tilbake i september med de to siste kampene. Ancelotti får to muligheter mot Chile og Bolivia til å teste laget i god tid før turneringen neste sommer.