Vinícius skal spille for Real Madrid frem til 2032: Den nye kontrakten blir snart kunngjort

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En travel dag i Real Madrid: i tillegg til kunngjøringen om at Yan Diomande er hentet inn som ny ving, har klubben sikret seg kontraktsforlengelsen med Vinícius Jr. Den brasilianske stjernen skal angivelig ha bedt om mer penger, og klubben ønsket ikke å gi etter... men de fant en mellomløsning, og Vini vil gå fra å tjene 18 millioner euro i året til rundt 24 millioner.

Flere medier bekrefter at avtalen er inngått, og at Vinícius vil forbli Real Madrid-spiller frem til 2032 (han vil være i ferd med å fylle 32 år når den nye kontrakten utløper). Hans nåværende kontrakt gikk ut i 2027, og Arsenal hadde fulgt utviklingen nøye, med rykter om en overgang som kunne ha beløpt seg til 140 millioner euro. Til slutt blir det ikke noe av, og Vinícius blir værende i Real Madrid, klubben han kom til i 2018, hvor han deler garderobe med Mbappé, Bellingham og Diomande.

Den som derimot forlater Real Madrid, er Rodri, som har ombestemt seg og – etter å ha fått vite om interessen fra Barcelona – har valgt å slutte seg til sine mange spanske lagkamerater i Barcelona.