Vinícius sletter alle Instagram-bildene sine i en avgjørende fase for fremtiden: Blir han i Real Madrid, eller drar han til Arsenal?

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Vinícius Jr. er for tiden midt i avgjørende forhandlinger med Real Madrid om fremtiden sin: enten aksepterer han og signerer en kontraktsforlengelse, sannsynligvis frem til 2031 (han er nå 26 år gammel), eller så vil klubben prøve å selge ham for å tjene penger på ham før han blir friagent neste år. Arsenal følger selvfølgelig utviklingen svært nøye, ettersom de etter gårsdagens møte fortsatt ikke hadde kommet til enighet: spilleren krevde 30 millioner euro i året, mens klubben ikke tilbød mer enn 24 millioner.

Og plutselig, over natten, forsvant alle innleggene fra Vinícius’ Instagram-konto, inkludert profilbildet, noe som noen tolket som et tegn på at spilleren var nærmere å forlate klubben og at hans sosiale medier-team jobbet med å gjenspeile disse endringene.

Det var i hvert fall det som ble rapportert onsdag ettermiddag etter et møte mellom klubben og brasilianerens agenter, men de siste timene ser det ut til at situasjonen har endret seg: Real Madrid har angivelig gått med på noen av Vinícius’ krav angående lønnen: kanskje ikke det faste beløpet, men i form av flere bonuser, som for eksempel de knyttet til bildrettighetene.

Ifølge Fabrizio Romano deltok også trener José Mourinho i forhandlingene og ba Vinícius om å bli, og nå «er det optimisme blant begge parter om at denne nye kontrakten», ifølge As. Kanskje blir det tatt en beslutning i løpet av de neste timene...