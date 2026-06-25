Vinícius’ to mål bidrar til at Brasil går videre som gruppevinner, mens Skottland må vente på de andre lagene for å få vite sin skjebne

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To mål av Vinícius Jr. (det kunne ha blitt et hat-trick, men et mål ble annullert etter at han berørte en skotsk forsvarsspiller lett, noe som fikk Real Madrid-spilleren til å protestere heftig og si «det er en skam»), samt et mål av Manchester United-spissen Matheus Cunha, bidro til at Brasil kvalifiserte seg som gruppevinner etter en 3–0-seier over Skottland, og skal nå møte Japan, Sverige eller Nederland i 32-delsfinalen.

Det var også i denne kampen at Neymar kom tilbake etter skade og debuterte i sitt fjerde VM, samtidig som Endrick kom inn på banen de siste ti minuttene for å gjøre sin VM-debut. Kampen ble spilt samtidig som Marokko kom tilbake fra bakstand og slo Haiti 4–2, og endte dermed med like mange poeng som Brasil, men med dårligere målforskjell.

Haiti ble slått ut til tross for at de scoret sine første VM-mål i historien (det ene var et selvmål, men det andre var et utrolig langskudd av Wilson Isidor), og nå venter Skottland spent på at de andre kampene skal spilles for å finne ut om de kvalifiserer seg som et av de åtte beste lagene på tredjeplass... men med bare 3 poeng og -3 i målforskjell kan det være svært usannsynlig.