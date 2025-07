Vinn en HyperX Pulsefire Haste 2 Mini Wireless som en del av Gamereactors sommerkonkurranse

Sommeren er i full gang, og mens mange av dere ønsker å omfavne varmen og sole dere i solskinnet, tilbyr vi på Gamereactor noe annet å glede seg over. Vår årlige Summer Competition er tilbake, og i år utvides den til hele nettverket vårt, noe som betyr at fans fra Portugals kyster til fjellene i Norge til det fjerne Østen og andre steder kan delta for å få sjansen til å vinne noen spesielle godbiter.

Til å begynne med tilbyr vi en HyperX Pulsefire Haste 2 Mini Wireless. For å ha en sjanse til å vinne, trenger du bare å navigere til Instagram-innlegget nedenfor, lese instruksjonene som følger med og delta i konkurransen, så kan du bli den heldige vinneren av en HyperX Pulsefire Haste 2 Mini Wireless.

Vi trekker vinnere den 8. august, så husk å melde din interesse så snart som mulig. Og ikke glem å komme tilbake de neste tre fredagene, da vi har nye konkurranser hver uke.