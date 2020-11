Vinn en Kollector's Edition ved å spille Mortal Kombat 11

Du ser på Annonser

I forrige uke kom Mortal Kombat 11 til PlayStation 5 og Xbox Series-familien sammen med Kombat Pack 2, noe vi ønsker å markere med en turnering her på Gamereactor.

Dette vil ikke bare bli moro, men også meget konkurransepreget siden vi har fått noen kule priser å gi bort. Med både Mortal Kombat 11: Ultimate - Kollector's Edition og merchandise som premier vil jeg si det er verdt å teste ferdighetene sine mot andre hyggelige folk på PlayStation og Xbox når King of the Hill-turneringen starter klokken 16 den 11. desember. Om du synes det høres interessant ut kan du melde deg på her.