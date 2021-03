Vinn en massiv monitor og kult gamingutstyr i vår The Crew 2-konkurranse

Vår nye The Crew 2-konkurranse starter i dag, og er et gaterace på "Once upon a time in Brooklyn"-banen på alle plattformer.

Alt du må gjøre er å være den raskeste, og det er det.

Premiene består av gamingutstyr fra MSI, inkludert den nye kompakte utgaven av Vigor 50-tastaturet, den nye Clutch GM41-musen og det redesignede Immerse GH50-headsettet og noen goodiebags - med en hovedpremie som er en massiv MSI Optix-MAG322cqr 32" 165Hz 1440p-gamingmonitor.

Når du har meldt deg på (gjør det her) blir en leaderboard-side tilgjengelig, og der kan du registrere tiden din. Du må også legge til Gamereactors Uplay / PSN / Xbox Live i vennelista di så vi kan bekrefte scoren (GamereactorCrew på PC, GamereactorLive på PSN eller GamereactorLive på Xbox).

Vi sjekker toppen fem ganger om dagen og ber de topp 5 spillerne om å filme en kort video som viser in-game resultatlisten for banen for å dobbeltsjekke resultatene.

