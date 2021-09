Vinn et Logitech G435 Lightspeed her!

Logitech har nettopp lansert deres helt nye headset, G435 Lightspeed. Det er lett, komfortabelt, lyder godt og viktigst av alt fås det i forskjellige farger så du kan tilpasse ditt set-up med mer enn bare RGB-belysning.

I samarbeid med Logitech skal vi nå dele ut et som premie, og det eneste du trenger å gjøre for muligheten til å vinne er å svare på følgende spørsmål:

Hvilket aspekt av et gamingheadset betyr mest for deg, og hvorfor?

Vi gleder oss til å lese svarene deres! Du kan dessuten se en video nedenfor, hvor vi unboxer de tre variantene.

HQ

Her på Gamereactor inngår vi innimellom en avtale med en partner om å lage en eller flere informative videoer om et bestemt produkt. Dette betyr at videoen her produseres i samsvar med Gamereactor-teamet, er sponset, og det kan du lese mer om ved å klikke på lenken over.