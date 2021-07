Vi fortsetter med sommerkonkurranser her på Gamereactor og denne gangen får du muligheten til å vinne et fysisk eksemplar av Gears 5 Ultimate Edition som kommer i en...

The Coalition byr på en litt annerledes påskefeiring enn de fleste.

Microsoft hinter til noe Gears of War-relatert

den 23 februar 2021 klokken 10:31 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Mens Halo-serien ikke helt har hatt samme nivå siden 343 Industries tok over etter Bungie, har The Coalition derimot lyktes bedre med Gears of War-serien etter...