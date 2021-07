Vinn kinobilletter til G.I. Joe Origins: Snake Eyes

Om litt kan du nok en gang dykke ned i det adrenalinpumpende G.I. Joe-filmuniverset via en forløper ved navn Snake Eyes, som utforsker den enigmatiske karakterens bakgrunn. Filmen kommer fra regissør Robert Schwentke, som tidligere har stått bak enda et suksessfullt action-brak, nemlig Red, og den første traileren later også til å avsløre at det kommer til å være masser av eksplosjoner og fete dueller. Vi skal lodde ut kinobilletter til filmen. Vi trekker to vinnere som får to billetter hver.

Det eneste du må gjøre for å delta er å klikke deg innom vår konkurranseside og svare på spørsmålet, så trekker vi vinnere om noen dager.

Du kan se den nyeste traileren nedenfor.