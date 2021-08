Vinn kinobilletter til The Suicide Squad

På fredag har endelig The Suicide Squad premiere på norske kinoer, og undertegnede er ikke den eneste som er spent på å se om James Gunn sin versjon av de gærne slemmingene fra DC-universet blir bedre mottatt enn David Ayer sin. Både trailerene og anmeldelsene får det jo til å virke som om denne blir langt bedre. Derfor er det veldig gledelig at SF Studios har gitt meg fem par kinobilletter til The Suicide Squad å dele ut. Alt du trenger å gjøre for å ha mulighet til å vinne to av disse billettene er å svare riktig på de tre spørsmålene her.. Lykke til.