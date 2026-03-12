Vinn Warcraft: Midnight Collector's Edition ved å ta spørreundersøkelsen vår

HQ

Vi trenger deg! Vi ønsker å samle inn litt data i form av en undersøkelse, og vi trenger deg, en Gamereactor-leser, til å hjelpe oss med å forbedre Gamereactor.

For å gjøre det, trenger du bare å se nedenfor og svare på de få spørsmålene i den innebygde undersøkelsen, med vekt på alt som har med World of Warcraft: Midnight å gjøre. Og du vil ikke gå glipp av denne muligheten til å gjøre det, ettersom vi deler ut en Collector's Edition for utvidelsen til én heldig person som har tatt undersøkelsen.

Du har kanskje sett den nyeste unboxingvideoen vår av WoW: Midnight sin Collector's Edition, og det er nettopp denne pakken vi deler ut til vinneren. Så for å få tak i alle disse spennende World of Warcraft-godbitene og -gjenstandene (inkludert hele utvidelsen og 30 dager med World of Warcraft-spilltid) er det bare å klikke deg inn nedenfor, ta den korte undersøkelsen, legge igjen kontaktinformasjonen din (som kun vil bli brukt til denne undersøkelsen/giveawayen), og følge med for å høre om du er den heldige vinneren.

<iframe src='https://app.youform.com/forms/j06zdf6i' loading='lazy' width='100%' height='700' frameborder='0' marginheight='0' marginwidth='0' style='border:none;'></iframe>