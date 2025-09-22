vinner tempoen i UCI Road World Championships for tredje gang på rad, og ønsker å vinne en fjerde neste årEvenepoel

HQ

UCI Road World Championships startet med stil med en spektakulær seier av Remco Evenepoel, som har som mål å vinne fire tempoer på rad. Konkurransen, som ble avholdt mellom 21. og 28. september i Kigali i Rwanda, er den mest prestisjefylte individuelle prisen for ryttere som deltar under sine nasjonale flagg i stedet for sine vanlige profflag.

Søndag fullførte Evenepoel den 40 km lange løypen på 49:46, 1:14 foran nummer to, Jay Vine. På tredjeplass kom en annen belgier, Ilan Van Wilder. Seieren gjør Evenepoel til den eneste verdensmesteren i temporitt som har vunnet tre ganger eller mer, etter Tony Martin, Fabian Cancellara og Michael Rogers. Og hvis han skulle vinne neste år, vil han være den eneste som har vunnet fire på rad. Tour de France-vinneren, Tadej Pogačar, endte på fjerdeplass, bare ett sekund bak Van Wilder.

- Det er en stor ære for meg å ta steget opp der sammen med Tony og Michael. Neste år må jeg vel gå for en til, for jeg vil bli den første som tar fire på rad", sa Evenepoel (via CyclingWeekly).

UCI Road World Championships fortsetter denne uken (U-23-tempo på mandag, juniorritt på tirsdag). Elitesyklistene sykler igjen 27. september (kvinner) og 28. september (menn) for landeveisrittet, som ble vunnet av Pogačar i fjor.