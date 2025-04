Vinneren av DevGAMM Roast Dark Trip kommer endelig til Steam

HQ

Det har vært to lange måneder med byråkratiske samtaler med Steams anmelderkorps, men endelig har studioet iTales VR fått grønt lys til å lansere Dark Trip på den markedsledende PC-plattformen. Steam-anmelderne krevde en full demoversjon slik at de kunne gjøre de nødvendige kontrollene før de ga sin godkjenning, selv om spillets side bare var merket med "Coming Soon".

Den hindringen som voldte dem mest problemer, og som samtidig var den dummeste, var at Steam krevde at de skulle laste opp filen via SteamPipe, der man først kan laste opp spillet når siden er godkjent. " Det ser ut som om spillet er forbannet," sier Aleksander Nasonov, produsent av Dark Trip. "Vi måtte utsette Early Access for Meta Store to ganger på grunn av problemer med utviklerkontoen vår. Nå er tilbakeslagene på Steam. Hvis spillet ditt berører sataniske temaer (som vårt), må du være forberedt".

Steam-siden, som nå er tilgjengelig, inneholder to nye skjermbilder som viser forbedringer av "pill eating"-mekanikken og et nytt nivå for den nye Early Access-oppdateringen.

Hvis du vil vite mer om den psykedeliske tittelen, kan du lese hele det tekstete intervjuet vi fikk med produsenten Aleksander Nasonov på DevGAMM nylig.