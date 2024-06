Vinneren av NZXT x Fallout-konkurransen vår er kåret

HQ

Flere av dere har lagt merke til at det tok lenger tid enn planlagt å annonsere en vinner av NZXT x Fallout-konkurransen vi startet i starten av mai. Dette skyldes at vi brukte tid i maskinrommet enn planlagt, noe vi beklager på det sterkeste. Dessverre gjorde ikke denne ekstra tiden det mulig for meg å overtale den internasjonale redaksjonen til å velge en norsk vinner heller.

For det er den svenske brukeren Albin Laurin som vant konkurransen. Selv om vedkommende er svensk får jeg vel gratulere med den kule PCen som er på vei.