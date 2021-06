For en uke siden kjørte vi i gang en giveaway her på Gamereactor der du fikk muligheten til å vinne en kode til Microsoft Flight Simulator på PC. Nå er det tid for å trekke vinnerne og de er som følger:

gmsnorway

Sputnik

Gratulerer til begge to. Dere vil motta koden på PM her på siden snarest :)

Minner om at vi har flere konkurranser på lur i sommer og annonserer en ny i morgen, så følg med for muligheten til å vinne.