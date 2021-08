Vinnerne av The Suicide Squad-billetter er kåret

For en uke siden hadde jeg gleden av å starte en konkurranse hvor fem av dere kunne vinne to billetter til James Gunn sin The Suicide Squad-film, og nå er det tid for å avsløre hvem som får spandert på seg den underholdende filmen.

Det viste seg at få av dere gikk i Byggmester Bob-fellen min, så det var ikke akkurat mangel på folk som hadde riktig svar på alle tre spørsmålene. Dessverre er det bare fem som kunne vinne, og de fem er:



Gamezfan



monkeecheetah



practicepad



SoCRuZ



Victor Finne



Tusen takk til alle som deltok, og dere som skal på kino får ha en fortreffelig opplevelse.