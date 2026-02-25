Vinter-OL 2030 i de franske Alpene: Organisasjonskomiteens administrerende direktør trekker seg

HQ

Vinter-OL 2026 i Milano-Cortina ble avsluttet sist søndag med overrekkelsen av det olympiske flagget til Frankrike, som skal arrangere vinter-OL i de franske Alpene i 2030. Men bare noen dager etter dette øyeblikket har administrerende direktør i organisasjonskomiteen, Cyril Linette, trukket seg.

Han er ikke den eneste som har trukket seg: Også driftsdirektør Anne Murac og kommunikasjonsdirektør Arthur Richer har trukket seg i løpet av de siste dagene, på grunn av konflikter og uenigheter mellom komiteens medlemmer og organisasjonskomiteens president Edgar Grospiron, som ifølge en offisiell uttalelse var "uforsonlige".

Organiseringen av vinter-OL 2030 i de franske Alpene har skapt uro på grunn av stramme tidsfrister og begrenset budsjett, med rykter om at arrangementer som hurtigløp på skøyter ville bli flyttet til Torini i Italia, der skøytebanen som ble brukt under OL i 2006 ble gjenbrukt, eller til og med til Nederland.

De franske Alpene vil også fortsette trenden som ble innledet med lekene i 2026, som ble arrangert i to byer, Milano og Cortina d'Ampezzo, som to offisielle vertsbyer, ettersom arrangementene vil bli spredt i forskjellige byer i de franske Alpene, og man vil gjenbruke så mange av de allerede oppførte anleggene som mulig for å redusere kostnadene.