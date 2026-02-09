Vinter-OL etterforsker sak om ødelagte medaljer i Milano-Cortina

HQ

De første medaljene fra Vinter-OL 2026 i Milano-Cortina har blitt delt ut... og mange ser ut til å være i dårlig forfatning, ettersom flere utøvere har vist at medaljene deres har gått i stykker på den delen som fester metallet med båndet.

Heldigvis ser det ut til at problemet er på båndet, og ikke i metallet, så det er ikke like ille som de rustne medaljene som ble delt ut i Paris 2024, men det kan likevel føre til pinlige øyeblikk og noen skremsler, som denne skiskytteren fra det tyske laget, hvis medalje falt av mens han hoppet i feiringen.

<social>https://www.instagram.com/reels/DUgaHR5Ch3K/</social>

En annen gullmedaljemottaker, kunstløper Alysa Liu fra Team USA, viste frem medaljen sin og spøkte med at "medaljen min trenger ikke sløyfen".

Andrea Francisi, Milan-Cortina 2026-sjef for spilloperasjoner, sier at de er fullt klar over situasjonen, og "vi ser på nøyaktig hva problemet er."

"Vi kommer til å gi medaljene maksimal oppmerksomhet, og dette er selvsagt noe vi ønsker skal være perfekt når medaljen overrekkes, fordi dette er et av de viktigste øyeblikkene for utøverne."