Vinteren er på vei: Ukraina vender seg til Hellas for å importere gass

Ukraina vil begynne å importere gass fra Hellas for å styrke sine vinterenergireserver, sa president Volodymyr Zelenskij søndag.

De to landene har inngått en avtale som legger til en ny forsyningsrute, samtidig som Kiev forbereder seg på kaldere måneder og fortsatte russiske angrep på landets energiinfrastruktur. Zelenskij sa at Ukraina allerede har ordnet finansiering for disse kjøpene, og at landet har som mål å sikre seg nesten 2 milliarder euro for å erstatte tapt innenlandsk produksjon.

Russland har intensivert angrepene på kraftverk, overføringslinjer og gassanlegg i løpet av krigens fjerde år. Zelenskij sa at Ukraina samarbeider med europeiske partnere, banker og USAs allierte for å fullfinansiere gassimporten, samtidig som landet også søker langsiktige forsyningskontrakter gjennom polske partnere og Aserbajdsjan for å utvide sine muligheter.

Zelenskij kunngjorde også en omfattende overhaling av Ukrainas statlige energiselskaper etter at etterforskere hadde avdekket underslag av rundt 100 millioner dollar. Han beordret to ministre til å gå av, og sanksjonerte en tidligere forretningspartner som ble identifisert som hjernen bak underslagene. Presidenten har bedt om et nytt styre i Energoatom i løpet av en uke, i tillegg til lederskifter i Ukrhydroenergo, Naftogaz og den største gassoperatøren.