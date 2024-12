Vintersalget på Steam starter i ettermiddag

HQ

Nå som bankkontoene var i ferd med å begynne å komme seg etter Black Fridays gode tilbud, har Valve bestemt seg for at de fortsatt kan presse litt mer ut av lommeboken din.

Steam lanserer sitt tradisjonelle Winter Sale i dag, 19. desember kl. 18:00 GMT/19:00 CET, slik at du kan fylle opp det digitale spillbiblioteket ditt med nåværende og eldre titler til bunnpriser. For øyeblikket er det ikke kjent hvilke spill som vil være "de mest etterspurte", men vi kommer tilbake i kveld, slik Gamereactors tradisjon også er, for å gi deg de mest interessante tilbudene.

Er din digitale lommebok klar for Steam Winter Sale 2024?